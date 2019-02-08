İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. 14 kişinin de yaralı olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece boyunca arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde izledi. Çalışmalar aralıksız sürüyor. İstanbul Valiliği Kartal'daki çöken binada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların isimleri açıkladı. Hayatını kaybedenlerin isimleri Ayşe Alemdar, Yıldız Gündüzoğlu, Fatma Karaman, Mustafa Alemdar,Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar'ın annesi), Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar'ın eşi), Erdoğan Alemdar, Saime Alemdar, Ecrin Alemdar ve Eslem Alemdar olarak açıklandı. Bir kişinin ise kimliği henüz tespit edilmedi. Çöken binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Çöken binanın enkazından 44 saat sonra bir vatandaşın sesinin duyulması üzerine ekipler çalışmalarını o alana doğru yoğunlaştırdı. İçişleri Bakanı Soylu, çöken binanın enkazından 16 yaşındaki bir gencin kurtarıldığını bildirdi. Kurtarılan kişi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı