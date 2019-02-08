İstanbul Kartal'da çöken binanın enkazından 18 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ün annesi Nazan Tekgöz konuştu. Havva'nın annesi Nazan Tekgöz, "Benim üstüme düşmedi. Boşluk oluştu. Halamın üzerine düştüm. İkimiz aynı anda. Havva'yı çocuk odasında diye biliyordum ama mutfaktan çıkmış. Hayır sesini hiç duymadım. Sadece komşuları duyuyordum, bağırıyorlardı, dua ediyorlardı. Binlerce kere razı olsun. Biz de kurtulduk kızımı da kurtardılar" dedi. Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu, binanın çökmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını açıkladı

İstanbul Kartal'da çöken binanın enkazından 18 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ün annesi Nazan Tekgöz konuştu.



TGRT Haber'in haberine göre, Havva'nın annesi Nazan Tekgöz şunları söyledi:



"Benim üstüme düşmedi. Boşluk oluştu. Halamın üzerine düştüm. İkimiz aynı anda. Havva'yı çocuk odasında diye biliyordum ama mutfaktan çıkmış. Hayır sesini hiç duymadım. Sadece komşuları duyuyordum, bağırıyorlardı, dua ediyorlardı. Binlerce kere razı olsun. Biz de kurtulduk kızımı da kurtardılar. Elhamdüllilah çok şükür. Kızımın haberi geldi. Ben zaten 'tamam' dedim. Ben onu düşünüyordum zaten. Kızım nerede diye. Hastanede bekledik sabaha kadar. 'Sesini duyduk' diyorlar. İki dakika sonra 'yok' diyorlar. Bir seviniyorum, bir üzülüyorum. Şimdi çok şükür."



14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



İçişleri Bakanı Soylu, binanın çökmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralı olduğunu söyledi.



ulusal.com.tr