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Son dakika Kartal çöken bina haberleri... Soruşturmada 2 kişi tutuklandı! Osman Mısırlıoğlu da ifadeye çağrıldı

İstanbul Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin soruşturma sürüyor. 4 kişi taksirle adam öldürmek suçlaması ile gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2 kişi tutuklandı

Son dakika Kartal çöken bina haberleri... Soruşturmada 2 kişi tutuklandı! Osman Mısırlıoğlu da ifadeye çağrıldı

21 kişiye mezar olan İstanbul Kartal'daki 8 katlı bina ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltılar başladı.

Yeşilyurt Apartmanı'nın projesini oluşuran Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve yapı ruhsat sürveyanı Arzu Keleş Boran gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 kişi taksirle adam öldürmekle suçlanıyor.

Savcılık bina yapımında deniz kumu kullanılıp kullanılmadığını ve bodrum katta bulunan eski marangoz atölyesinde kolonların kesildiği iddialarını da araştırıyor.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmada 2 kişi tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı

ulusal.com.tr

Etiketler; #ifade #Osman Mısırlıoğlu #Kartal #bina çökmesi #gözaltı
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