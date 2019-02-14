İstanbul Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin soruşturma sürüyor. 4 kişi taksirle adam öldürmek suçlaması ile gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2 kişi tutuklandı

21 kişiye mezar olan İstanbul Kartal'daki 8 katlı bina ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltılar başladı.



Yeşilyurt Apartmanı'nın projesini oluşuran Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve yapı ruhsat sürveyanı Arzu Keleş Boran gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 4 kişi taksirle adam öldürmekle suçlanıyor.



Savcılık bina yapımında deniz kumu kullanılıp kullanılmadığını ve bodrum katta bulunan eski marangoz atölyesinde kolonların kesildiği iddialarını da araştırıyor.



2 KİŞİ TUTUKLANDI



Soruşturmada 2 kişi tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı



ulusal.com.tr