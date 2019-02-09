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Son Dakika: Kartal'da çöken binada çalışmalar durdu, yan binada kayma var!

İstanbul Kartal'da çöken binanın yanındaki binada kayma tespit edilince çalışmalar durduruldu.

Son Dakika: Kartal'da çöken binada çalışmalar durdu, yan binada kayma var!

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kartal'da çöken binanın yanındaki binada kayma tespit edildi.

Bunun üzerine enkazdaki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Alanın boşaltılması için anons da yapıldı.

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kayma tehlikesi olan binanın çevresinde, görevlilerle incelemeler yaptı.

Bazı ekipler, basın mensupları ve çevredeki vatandaşlar enkaz alanı çevresinden "can güvenliği" uyarısı yapılarak uzaklaştırıldı.

Soylu olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. 

Soylu '' Enkaz altından 1.5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ile Şevval Yılmaz'ın da cansız bedenleri çıkarıldı. Sismik bir hareket tespit edildi. Bu nedenle çalışmaları durdurduk. Binaya girdik ve denge çubuklarında bir değişiklik görmedik. Bu nedenle çalışmalar tekrar başladı. Sürekli gelişmeleri takip ediyoruz. Birinci ve ikinci kat arasındayız. Çalışmalar devam ediyor.'' ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Kartal
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