banner1002
Korku dolu anlar! Ölü ve kayıp var
Korku dolu anlar! Ölü ve kayıp var
Çipras, Ayasofya'da
Çipras, Ayasofya'da
Altın ne kadar
Altın ne kadar
Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele geçirildi
Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika... Kastamonu İnebolu'da tekne battı: Murat Azaklıoğlu öldü, 1 kişi aranıyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu Murat Azaklıoğlu hayatını kaybetti, yüzerek karaya çıkan bir kişi hastanede tedavi altına alındı. Kayıp bir kişinin bulunması amacıyla çalışma yürütülüyor

Son dakika... Kastamonu İnebolu'da tekne battı: Murat Azaklıoğlu öldü, 1 kişi aranıyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, balıkçı teknesinin batması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kaybolan bir kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldığını söyledi.

Teknedeki Şeref Kara'nın yüzerek kıyıya çıktığını ve ekiplerce İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirten Karadeniz, "Murat Azaklıoğlu'nun ise öldüğü belirlendi. Kayıp olan Hayati Kara da aranıyor." dedi.

Bölgede, Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarına balıkçılar da destek veriyor.

Kayıp kişinin bulunması amacıyla Sinop'tan dalgıç ekibinin istendiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kastamonu #İnebolu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.