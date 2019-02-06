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Son dakika... Kastamonu İnebolu'da tekne battı: Ölü, yaralı ve kayıp var

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi kayboldu. Yüzerek karaya çıkan bir kişi ise tedavi altına alındı.

Son dakika... Kastamonu İnebolu'da tekne battı: Ölü, yaralı ve kayıp var

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi kayboldu. Yüzerek karaya çıkan bir kişi ise tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kastamonu #İnebolu
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