Kayyum atamaları çok konuşuldu ve tartışıldı. Terör örgütü PKK'ya destek verdiği için görevden alınan belediye başkanlarına CHP, Saadet Partisi, Ahmet Davutoğlu sahip çıktı. İyi Parti ise eleştiri yaptı. AK Parti, MHP ve Vatan Partisi direkt karşı çıktı. Kayyum atamaları Türkiye'deki saflaşmayı en iyi şekilde ortaya koydu. Son olarak CHP'li Muharrem İnce de Ahmet Türk'e destek vereceğini açıkladı

Terör örgütü PKK'ya 3 belediyeden giden kaynak kayyum atamaları sayesinde kesildi.



Atamalara bazı partilerden hemen tepki geldi. Onların başında CHP, Saadet Partisi geliyor. İyi Parti ise üstü kapalı tepki gösterdi.



Parti liderleri yaptığı açıklamalarda hukukun çiğnendiğine dikkat çekti. Ancak Anayasa'nın 127'nci maddesinde ve Belediye Kanunu 47'nci maddesinde suç işleyenlerin görevinden uzaklaştırılabileceği yazıyor.



CHP'li Muharrem İnce de, boş durmadı. HDP'ye destk için kolları sıvadı. Verdiği desteği sosyal medyadan duyurdu. İnce, Pazartesi günü Ahmet Türk'ü ziyaret edeceğini açıkladı. Kayyum atamalarıyla birlikte milletin ve seçim sonuçlarının yok sayıldığını iddia etti.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı açıklamada kayyum atamasını eleştirmişti.



Saadet Partisi de geri kalmamıştı. Genel Başkanı Temel Karamollaaoğlu, atamaların hukuksuz olduğunu söylemişti.



Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da HDP saflarında yer aldı.



Hükümetin tutumuna destek ise MHP ve Vatan Partisi'nden gelmişti. HDP destekten rahatsız olmuş, açıklamalarıyla Vatan Partisini hedef almıştı.



ulusal.com.tr

