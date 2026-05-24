Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel telefonda görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonda görüştüğü öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.
Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmazken, Kılıçdaroğlu’nun kısa süre içerisinde açıklama yapmasının beklendiği öğrenildi.
Sabah saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekillerinin de aralarında bulunduğu grubun CHP Genel Merkezi’ne gelmesiyle başlayan hareketlilik gün boyu sürdü.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatının Ankara Valiliği’ne verdiği “Mahkeme kararı uygulansın” içerikli dilekçenin ardından arttığı belirtildi.
Dilekçenin ardından Ankara Valiliği’nin, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne kararın uygulanmasına ilişkin talimat gönderdiği öğrenildi.