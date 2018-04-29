CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti'ye geçen 15 Milletvekili hakkında açıklama yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'den İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili hakkında, "İsterlerse arkadaşlarımız geri dönecekler" dedi.



Kılıçdaroğlu, CHP'den İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili soru üzerine, "Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler" dedi.



Konuşmasında Başbakan Yıldırım'ın sözlerinin ardından gündeme gelen bedelli askerlik tartışmalarına yanıt veren CHP lideri, "Sayın Binali Yıldırım, soru üzerine bedelli askerlikle ilgili 'olumsuz bakmıyoruz' gibi bir cümle kullandı. Başbakan bu, sıradan bir insan değil, kabinenin başında. Ama aynı mensubu olduğu partinin sözcüsü kalktı, 'O Binali Yıldırım'ın kişisel görüşüdür, bizi bağlamaz' dedi. Siz böyle bir komediyi, demokrasisi gelişmiş bir ülkede göremezsiniz." ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, "Birisi kalkıp bunu söylediği anda Başbakan'ın koltuğunu bırakması gerekiyor. Diyecek ki, 'Benim sözüm benim partimin sözcüsüne bile geçmiyor. O beni yalanlıyor, kimse ona dokunamıyor ama ben havada kalıyorum.' İstifa etmesi gerekiyor ama etmiyor. Ne için? O oraya halkın iradesiyle gelmedi, sarayın iradesiyle geldi" dedi.



Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yönelik soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Genel başkanların cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini söylemiştim. Yine aynı noktadayım. Cumhurbaşkanlığı kavramı 80 milyonu kucaklayan bir kavramdır. Bir genel başkanın 80 milyonu kavraması çok zordur. Şahsi düşüncem cumhurbaşkanı bir ülkenin sigortasıdır. Devletin sigortasıdır. Siyasal partiler arasında görüş farklılıkları olabilir. Tartışmalar olabilir. Cumhurbaşkanlığı makamında sorunlara çözüm üretilir. Ama cumhurbaşkanı tarafsız değilse soruna ne kadar tarafsız yaklaşılabilecek? Sadece bugünü değil geleceği düşünüyoruz" diye konuştu.





ulusal.com.tr