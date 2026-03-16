Son dakika... Kepez Kaymakamlığında silah sesleri

Antalya’da Kepez Kaymakamlığı binasında silah sesleri duyuldu.

Silah seslerinin ardından binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle silahla rastgele ateş açtı. Olayın ardından şüpheli kendisini binadaki bir odaya kilitledi.

Silah seslerinin duyulması üzerine Hükümet Konağı boşaltıldı. Bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, içeride bulunan şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.