SON DAKİKA! Kerimcan Durmaz ve Atakan Yılmaz tutuklandı

Haklarında "yasa dışı bahse teşvik" iddiasıyla soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ve oyuncu Atakan Yılmaz tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
SON DAKİKA! Kerimcan Durmaz ve Atakan Yılmaz tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenlerine ait bazı hesaplarla yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılıp bu suça teşvik edilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ve oyuncu Atakan Yılmaz, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Durmaz, sabah saatlerinde Fatih'teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Adliyesi'nde Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca ifadesi alınan Kerimcan Durmaz, üzerine atılı suçtan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Kerimcan Durmaz, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aynı suçtan gözaltına alınan oyuncu Atakan Yılmaz da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan Yılmaz, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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