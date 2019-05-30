Kerkük'te iftar sonrası Türkmenlerin yoğun olduğu bölgelerde 6 ayrı bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 17 sivil yaralandı.
Saldırı sonrası açıklama yapan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, "Şu ana kadar 6 patlama gerçekleşen Kerkük’te durum kritik bir hâl almaya başladı. IŞİD’li teröristlerin Kerkük’e sızmaya başladığı bilgileri geliyor. Kerkük’te durum acil alarm veriyor." dedi.
Sosyal medya hesabından video paylaşan Erşat Salihi "Halkımız biraz uyanık olsun, kalabalık yerlerden uzak durun" dedi.
Salihi, "Yabancı bir cisim görürseniz haber verin" dedi.
Salihi, "Milletimiz sakin olsun, İnşallah kötü bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.
ulusal.com.tr
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