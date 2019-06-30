Son dakika kıdem tazminatı, kamu işçisine zam haberleri... Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: Kıdeme dokunulursa 81 ilde miting yaparız

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, binlerce kamu işçisinin alacağı zam oranları öncesinde hükümete enflasyon uyarısında bulundu. Atalay, enflasyonun altında bir rakama imza atmayacaklarını vurguladı

Kamu işçileri, enflasyonun altında bir zam oranına imza atmama noktasında kararlı.



Türk İş’e bağlı Türkiye Sağlık-İş Sendikası, 20'nci Olağan Genel Kurulu'nu Ankara’da topladı.



Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kurultayda yaptığı konuşmada kamu işçilerinin beklediği zam oranını açıkladı.



Gündemde kıdem tazminatının olduğunu vurgulayan Atalay, "Kıdeme dokunulursa 81 ilde miting yaparız" diye konuştu.



Yaklaşık 200 bin kamu işçisinin merakla beklediği toplu sözleşme süreci geçtiğimiz hafta başlamıştı.



İşçi tarafını temsil eden Türk-İş, Kamu Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından belirlediği teklifi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sunmuştu.



Buna göre, Türk İş, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira, ilk altı ay için yüzde 15 zam istemişti.



Öte yandan Türkiye Sağlık İş Sendikası Genel Kurulunda Hakan Toy delegelerin oylarıyla yeniden genel başkanlığa seçildi.



ulusal.com.tr

