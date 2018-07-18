CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyadan ODTÜ'de açılan pankartı paylaşması sonrası soruşturma açıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma açıldı. Kılıçdaroğlu, dün Meclis'teki grup toplantısında, ODTÜ'lü öğrencilerin tutuklanmasını eleştirerek, öğrencilerin taşıdıkları pankartta yer alan karikatürü sosyal medya hesabından paylaşmıştı.



KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ



Kılıçdaroğlu toplantıda şunları söylemişti:



"ODTÜ'nün bir geleneği vardır. Mezun olanlar ellerindeki pankartlarla mesajlarını yansıtırlar. ODTÜ'nün özelliği Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birisi olması. Mezun olanlar başarıyla görev yapıyorlar. ODTÜ'de öğrenci olmak bir ayrıcalıktır. ODTÜ'lüler taşıdıkları pankartların hiçbirinde şiddet yoktur, hakaret yoktur. Ama ODTÜ'lü zekası vardır. Ama o zekada değilsen ben sana ne söyleyim. ODTÜ'lüler birbirine 'hocam' der. Çünkü kimse kimseden üstün değildir. Penguen dergisinde 13 yıl önce çıkan karikatürü taşıyorlar. Yargılanmışlar, beraat etmişler. 13 yıl sonra geldiğimiz noktaya bakın. Benim Twitter hesabımdan bu karitakür yayınlanacak, bütün milletvekili arkadaşlarım bu karikatürü yayınlasın."