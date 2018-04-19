CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adayları kendisinin değil parti organlarının belirleyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Haziran'da seçimleri gerçekleştireceğiz. Aydınlığın en fazla olduğu aydır. Haziran, iyilerin galip, kötülerin mağlup olduğu bir aydır. Bu ülkenin gerilimden büyük acılar çektiğini biliyoruz. Haziranda söz veriyorum bu ülkeye huzur gelecek, huzur içinde oturacağız. Benim adaylığıma gelince, partimizin kuralı vardır" dedi. Kılıçdaroğlu, diğer parti liderleriyle görüşüp ittifak konusunda bir karar alacaklarını aktardı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim ve adaylığa dair açıklamalar yaptı.



Kılıçdaroğlu, adayları kendisinin değil parti organlarının belirleyeceğini ifade etti.



Kılıçdaroğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı.



"Erken seçim kararı alındı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, haziran ayının güzel bir ay olduğunu söyledi.



Kılıçdaroğlu, haziranın aydınlık bir ay olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Karanlığın az ama aydınlığın en fazla olduğu ay, haziran ayı. Haziran ayında ağaçlar çiçeğe durur. Haziran aynı zamanda kirazların bol olduğu bir aydır. Hepimize iyi haziranlar diliyorum. Bunu da ifade edeyim. Haziranın bir başka özelliği; haziran, iyilerin galip geldiği ama kötülerin yenildiği bir aydır. Biz haziranı böyle görüyoruz. Hepimiz haziran için mücadele edeceğiz; bu ülkeye demokrasiyi, bu ülkeye huzuru, bu ülkeye kardeşliği, bu ülkeye barışı getirmek için."

Ülkenin gerilimden acılar çektiğini herkesin bildiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Herkes evinde televizyon izlemekten bile neredeyse korkuyor ama haziranda söz veriyorum; bu ülkeye huzur gelecek, barış gelecek, ağaçlar gerçek anlamda çiçek açacak ve hepimiz huzur içinde evimizde oturacağız. Demokrasiyi getireceğiz, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız.



Benim adaylığıma gelince, partimizin bir özelliği var; Cumhurbaşkanı adaylarını ben değil parti meclisimiz, yetkili organlarımız belirler. Dolayısıyla biz önümüzdeki günlerde parti meclisimizi toplayacağız, adayımızı böylece belirlemiş olacağız."



İTTİFAK AÇIKLAMASI



Kılıçdaroğlu, diğer parti liderleriyle görüşüp ittifak konusunda bir karar alacaklarını aktardı.



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