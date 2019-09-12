Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan büyükşehir belediye başkanları toplantısı açıklaması! "Önemli bir durum olarak görüyorum"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beştepe'deki büyükşehir belediye başkanları toplantısı ile ilgili "Yürütmenin başı olarak sorunların muhatapları tarafından dinlenmesi önemlidir. Ayrıca bakanların da böyle bir toplantıya iştirak etmesi önemli bir durum olarak görüyorum" dediği aktarıldı. Bu süreci olumlu olarak gördüğü bildirilen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işten çıkarmalar konsundaki eleştirilerinin haksız ve doğru olmadığını kaydettiği açıklandı. İşten çıkarılma konusunda en hassas kişi kendisinin olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarına böyle bir teklif geldiği bana iletildiğinde 'katılabilirler' dedim" şeklinde konuştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de büyükşehir belediye başkanları ile yaptığı toplantıya dair açıklamalar yaptı.
CNN TÜRK'te Gece Görüşü programına konuk olan İletişim Bilimci Dr. Ali Haydar Fırat, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi aktardı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI TOPLANTISI AÇIKLAMASI
Ali Haydar Fırat'ın aktardığına göre, Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Belediye başkanlarına böyle bir teklif geldiği bana iletildiğinde 'katılabilirler' dedim.
Yürütmenin başı olarak sorunların muhatapları tarafından dinlenmesi önemlidir. Ayrıca bakanların da böyle bir toplantıya iştirak etmesi önemli bir durum olarak görüyorum.
Erdoğan'ın işten çıkarmalar konusundaki eleştirileri, haksız ve doğru değildir. İstanbul'da 2400 belediye çalışanı, seçim iptal edildikten sonra alındı ve buradaki amaç, seçimin kazanılmasıydı. İşten çıkarılanlar da bu insanlardır. İşten çıkarılma konusunda en hassas olan kişi, benim. Kimsenin iş ve aşı ile asla oynanmayacağını yayınlamış olduğu 7 maddelik deklarasyonda zaten bütün belediye başkanlarına söylemiştim."
Ali Haydar Fırat, Kılıçdaroğlu'nun bu süreci olumlu olarak gördüğünü kaydetti.
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