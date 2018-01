Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'a Kilis ziyaretinde eşlik eden Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis'e 3 tane daha roketin atıldığını söyledi. Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birliklerince teröristlerin bulunduğu mevziler fırtına obüsleriyle ateş altına alındı. Kilis Valiliği yakınına da roket atıldı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kilis'te terör örgütü YPG'nin merisine hedef olan evi ziyaret etti. Akdağ, ziyaret sonrası CNN Türk'e konuştu.



Akdağ'a ziyaretinde eşlik eden Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis'e 3 roketin daha atıldığını söyledi.



"CAN KAYBI, YARALI YOK"



Tekinarslan, "Yaklaşık 15 dakika önce Kilis'e 3 roket daha atıldı. Birisi sağlık müdürlüğü civarına. Birisi bir ilkokulun yakınına düştü. Çok şükür can kaybı ve yaralı yok." bilgilerini paylaştı.



Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birliklerince teröristlerin bulunduğu mevziler fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.



"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ"



"Halkın operasyona desteği tam" diyen Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Zulüm çeken insanları kurtarma mücadelesi" ifadelerini kullandı.



Kilis'e 3 füze düştüğü bilgisini aktaran Akdağ, "Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız." diye konuştu.



VALİLİK YAKININA DA ROKET ATILDI



Kilis Valiliği yakınına da roket atıldı. Ölü ve yaralı sayısı ile ilgili henüz net bir bilgi yer almamakla birlikte çok sayıda ekibin olay yerine sevk edildiği öğrenildi.



ulusal.com.tr