Terör listesine bir çizik daha atıldı. Kırmızı listede aranan PKK'lı Bedirhan Abo'nun Şırnak'ta etkisiz hale getirildiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Kırmızı listede aranan terörist Bedirhan Abo'nun 31 Ekim'de öldürüldüğünü duyurdu.

Cudi Dağı Helenapir Tepe kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de yer alan Bedirhan Abo olduğu bildirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 31 Ekim'de, Cudi Dağı Helenapir Tepe kırsalında tespit edilen bir grup teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.



Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de 4 milyon lira ödülle aranan sözde Botan saha sorumlusu "Masiro" kod adlı Bedirhan Abo olduğunun tespit edildiği kaydedildi.