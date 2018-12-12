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Son Dakika: Kızılay'a kayyum atandı

Kızılay’a mahkeme kararıyla idari kayyum atandı. Kızılay yönetimi karara itiraz edecek. Kayyum olarak atanan İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım, 'Henüz net bilgi gelmedi bana. Tebliğ edilen bir şey olmadı şu ana kadar' dedi.

Son Dakika: Kızılay'a kayyum atandı

özcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, yönetime muhalif üyelerin olağanüstü genel kurula gidilmesi için açtıkları davayı sonuçlandıran Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, Kızılay’a kayyum atanmasını kararlaştırdı.

Kayyum olarak da, Adalet Bakanlığı Müşaviri Makam Sırakaya, Kızılay Ankara İl Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım seçildi. Genel Kurul'a kadar Kızılay'ı bu ekip yönetecek.

Kayyum olarak atanan İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım, “Henüz net bilgi gelmedi bana. Tebliğ edilen bir şey olmadı şu ana kadar” dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kızılay #kayyum
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