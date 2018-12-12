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Kızılay'a kayyum atandı
Kızılay'a kayyum atandı
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Son Dakika: Kızılay'a neden kayyum atandı? Kızılay'dan ilk açıklama

Kızılay’a mahkeme kararıyla idari kayyum atandı. Kızılay yönetimi karara itiraz edecek. Kayyum olarak atanan İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım, 'Henüz net bilgi gelmedi bana. Tebliğ edilen bir şey olmadı şu ana kadar' dedi.

Son Dakika: Kızılay'a neden kayyum atandı? Kızılay'dan ilk açıklama

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, yönetime muhalif üyelerin olağanüstü genel kurula gidilmesi için açtıkları davayı sonuçlandıran Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, Kızılay’a kayyum atanmasını kararlaştırdı.

Kayyum olarak da, Adalet Bakanlığı Müşaviri Makam Sırakaya, Kızılay Ankara İl Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım seçildi. Genel Kurul'a kadar Kızılay'ı bu ekip yönetecek.

Kayyum olarak atanan İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım, “Henüz net bilgi gelmedi bana. Tebliğ edilen bir şey olmadı şu ana kadar” dedi.

Kızılay'dan açıklama

Türk Kızılayı Derneği: "Kızılay, yerel mahkemenin kayyum eliyle olağanüstü genel kurula götürülme kararına üst mahkemeler nezdinde itiraz edecek."


Kaynak: AA
Etiketler; #kayyum #kızılay
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