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Serdar Denktaş istifa etti
Serdar Denktaş istifa etti
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Son Dakika: KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş istifa etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Son Dakika: KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş istifa etti

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bakanlık görevinden istifa etti.

Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlık görevinden istifa ettiğini, Tufan Erhürman'ın başbakanlığını yaptığı koalisyon hükümetine desteğinin ise süreceğini kaydetti.

Serdar Denktaş, sosyal medya hesabından, "Yaklaşık bir saat önce Başbakan'a yazılı olarak Maliye Bakanlığından istifa ettiğimi gerekçelerimle iletmiş bulunuyorum. Herhangi bir basın organına bu konuda bir açıklama yapmış değilim. Gerekli açıklamayı bir süre sonra yapacağım. Hükümete desteğim, hükümet devam ettiği sürece var olacaktır." ifadelerini paylaştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #serdar denktaş #kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti
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