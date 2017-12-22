Antalya'da, 3 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı intihar etti.
Alınan bilgiye göre, bir kişi, daha önce çalıştığı Konyaaltıilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki restorana gitti.
Burada pompalı tüfekle 3 kişiyi öldüren zanlı, intihar etti.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
ulusal.com.tr
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde işten çıkarılan restoran çalışanı bir kişi, eski patronu ve 2 garsonu pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi
Antalya'da, 3 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı intihar etti.
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