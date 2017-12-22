Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde işten çıkarılan restoran çalışanı bir kişi, eski patronu ve 2 garsonu pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi

Antalya'da, 3 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı intihar etti.



Alınan bilgiye göre, bir kişi, daha önce çalıştığı Konyaaltıilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki restorana gitti.



Burada pompalı tüfekle 3 kişiyi öldüren zanlı, intihar etti.



Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



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