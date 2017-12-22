banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Son dakika: Konyaaltı'nda 3 kişiyi öldürdü, intihar etti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde işten çıkarılan restoran çalışanı bir kişi, eski patronu ve 2 garsonu pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi

Son dakika: Konyaaltı'nda 3 kişiyi öldürdü, intihar etti

Antalya'da, 3 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı intihar etti.

Alınan bilgiye göre, bir kişi, daha önce çalıştığı Konyaaltıilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki restorana gitti.

Burada pompalı tüfekle 3 kişiyi öldüren zanlı, intihar etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  

ulusal.com.tr





Etiketler; #konyaaltı #antalya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Narkotik ekiplerinden 33 ilde uyuşturucu operasyonu
Sonraki Haber
OHAL Komisyonu meslekten ihraçlarla ilgili ilk kararını verdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.