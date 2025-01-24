SON DAKİKA! Konya'da 3 katlı bina çöktü
Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3 katlı bir bina çöktü. Bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yayınlanma:
Konya'nın Selçuk ilçesinde, Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 3 katlı bir bina çöktü.
Binanın çöktüğünü görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Binada 3-4 kişi olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı