SON DAKİKA! Konya'da 3 katlı bina çöktü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3 katlı bir bina çöktü. Bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
SON DAKİKA! Konya'da 3 katlı bina çöktü
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Konya'nın Selçuk ilçesinde, Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 3 katlı bir bina çöktü.

Binanın çöktüğünü görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA! Konya'da 3 katlı bina çöktü - Resim : 1

Binada 3-4 kişi olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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