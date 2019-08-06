SON DAKİKA KURBAN BAYRAMI TATİLİ HABERLERİ! Özgür Erdursun'dan bayram tatili ve yıllık izinlerle ilgili flaş açıklama! Yıllık izinle bayram tatili birleştirmek isteyenler dikkat

Senelik izinle Kurban Bayramı tatilini birleştirmeyi düşünenleri ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yıllık izin için hesaplama yapılırken resmi tatil sayılan ulusal bayram, dini bayram gibi günler ve hafta sonu tatilinin izin süresine dahil edilemeyeceğini aktardı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bayram tatili öncesi yıllık izin konusunda önemli bir paylaşım yaptı.



Erdursun, yıllık izin ve bayram tatilini birleştirmek isteyenleri ilgilendiren bir mesaj paylaştı.



Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Erdursun, "Yıllık izin için hesaplama yapılırken resmi tatil sayılan ulusal bayram, dini bayram gibi günler ve hafta sonu tatili izin süresine dahil edilmez" bilgilerini duyurdu.



Kimi vatandaşlar Kurban Bayramı tatili süresinin uzatılmasını talep ederken kimi vatandaşlar da sürenin birleştirilmemesini istiyor.



ulusal.com.tr



