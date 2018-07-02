Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının 18. gününde acı haber geldi. Arama çalışmaları sonucu Bezirhan köyünde minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yetkililerin incelemeleri devam ediyor. Ağrı Valiliği, Leyla'nın cansız bedenine köy merkezine 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunduğunu açıkladı. CNN Türk canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ufak bir darp görünüyor" dedi.

Ağrı'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den acı haber geldi.



Leyla'yı arama ekipleri, köy ve çevresini didik didik ararken, şüphe uyandıran bölgeleri de kontrol etti.



18 gün süren aramaların ardından Leyla'nın cansız bedeni Van'ın Bezirhane Köyü'nde bulundu.



Leyla'nın nasıl kaybolduğu ve öldürüldüğü araştırılıyor.



Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının 18. gününde acı haber geldi. Arama çalışmaları sonucu Bezirhan köyünde minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yetkililerin incelemeleri devam ediyor.



Minik Leyla'yı arama çalışmalarına, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 kişiden oluşan özel ekip, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Türk Kızılayı görevlileri ve Batman'dan gelen 5 gönüllü avcı katılmıştı.





İçişleri Bakanı'ndan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da cansız bedeni bulunan 3,5 yaşındaki Leyla'nın ölümüne ilişkin, "Hepimizin başı sağolsun, bizim ümidimiz canlı bulmaktı. Leyla'nın bulunduğu yer bizim arkadaşlarımızın defalarca aradıkları bir yer. Arkadaşlarımız ya biz görmedik, ya da çocuğun cansız cesedi suyla beraber aşağı geldi dediler. İlk belirlemelere göre, 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var. İlk belirlemelere göre Allah muhafaza bir tecavüz yok. İlk belirlemelere göre, sonradan oraya gelmiş gibi bir izlenim var. Leyla'nın vücusunda çok ufak bir darp izi var" açıklamasında bulundu.





Valilikten açıklama

Ağrı Valisi Süleyman Elban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Leyla Aydemir'in Ramazan Bayramı'nın birinci günü bayram ziyaretine gittiği dedesinin Bezirhane köyünde kaybolduğunu hatırlattı.



Leyla'nın 18 gündür arandığını belirten Elban, "Maalesef bugün 17.45 itibarıyla köyün yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde derede, su içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Söz konusu alan daha önce balık adamlarımız tarafından ve havadan drone görüntüleri ile çok fazla taraması yapılan bir alandı ancak maalesef bugün bu alanda cansız bedenine ulaşıldı. Konuyla ilgili detaylı araştırma devam ediyor. Savcılığın konuyla ilgili soruşturması devam ediyor. Kamuoyuna gerekli açıklama daha sonra yapılacaktır. Başımız sağolsun." ifadesini kullandı.

AFAD Başkanı'ndan ilk açıklama

AFAD Başkanı canlı yayında , "Açıklamayı Vali yapacak. AFAD ekipleri olarak bölgede çalışma yapıyoruz. Bütün detayları Vali açıklayacak. Tekrar başımız sağolsun" diye konuştu.



Leyla'nın amcasından açıklamaa

Küçük Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir, CNN Türk'e yaptığı açıklamada "Biz bu bölgeyi daha önce aramıştık. Kaçırıldığını ve sonradan buraya bırakıldığını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanına sesleniyorum, sorumlular lütfen idam edilsin" ifadelerini kullandı.



Dedesi: Sırtında yara izleri vardı

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulunan Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, "Torunumu bugün ot biçmek için bölgede giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin" dedi.





