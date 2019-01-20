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Son Dakika: Lütfü Savaş hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Son Dakika: Lütfü Savaş hakkında soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.


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