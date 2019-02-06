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Son dakika... Macron skandala imza attı! Fransa'da 24 Nisan'ı "Sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü" ilan etti! Türkiye'den tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin tepkisini çekecek bir adım attı. Macron, 24 Nisan'ı "Sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü" ilan etti. Skandal karara Türkiye'den tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Sözde Ermeni soykırımı iddiaları, hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı siyasi bir yalandır. Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur." açıklaması yaptı

Son dakika... Macron skandala imza attı! Fransa'da 24 Nisan'ı "Sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü" ilan etti! Türkiye'den tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir skandala imza attı.

Macron, Fransa Ermeni Organizasyonları Koordinasyon Konseyi’nin davetine katıldı. Burada, çarpıcı açıklamalarda bulunarak, Fransız takvimine "Sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü"nü ekleyeceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, ülkesinin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıdığını ve bu konuda çok uğraş verdiğini söyledi.

Macron'un 2017'deki seçim vaatlerinden biri 24 Nisan'ı resmi anma günü haline getirmekti.

KALIN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın skandal karara tepki gösterdi.

Kalın şu ifadeleri kullandı:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Ülkesinde siyasi sorunlar yaşayan Macron'un günü kurtarma gayretiyle tarihi hadiseleri politik malzeme haline getirmesini reddediyoruz.

Sözde Ermeni soykırımı iddiaları, hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı siyasi bir yalandır. Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #İbrahim Kalın #fransa #Macron
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