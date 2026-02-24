Son dakika: Mahkemeden İBB ve CHP kurultay davalarını birleştirme talebine ret

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kurultayına ilişkin yürütülen ceza davasıyla ilgili kararını açıkladı. Mahkeme, Ankara'da devam eden bu ceza davasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası ile birleştirilmesine muvafakat vermedi.

Talep, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “İki dosya arasında bir kısım sanıkların aynı olması dışında fiili ve hukuki irtibat bulunmaması” gerekçesiyle reddedildi.

DAVA 1 NİSAN'DA ANKARA'DA GÖRÜLECEK

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin davanın birleştirilmesi yönündeki talebi reddetmesiyle birlikte yargılama takvimi netleşti. CHP'nin kurultayına ilişkin ceza davasının görülmesine, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 Nisan tarihinde devam edilecek.