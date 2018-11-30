Selahattin Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı sonrası tahliyesi için yapılan başvuru mahkeme tarafından reddedildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın avukatları tarafından AİHM kararına istinaden yapılan tahliye başvurusu mahkemece reddedildi.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına dair kararı sonrası tahliyesi için yapılan başvurunun mahkeme tarafından reddedildiği bildirildi.



AİHM, 20 Kasım'da 2 yıldan bu yana cezaevinde bulunan Demirtaş'ın tutukluluğunun sona erdirilmesi gerektiğine hükmetmişti.AİHM'in kararını Türkçeye tercüme ederek dün mahkemeye gönderen Demirtaş'ın avukatı, tutukluluğa da itirazda bulunmuştu.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu AİHM kararı için "Bizi bağlamaz" demişti.