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Son dakika mahkum ve hükümlüler için genel af çıkacak mı sorusuna yanıt niteliğinde açıklamalar! İşte genel af ile ilgili tüm en son dakika gelişmeleri ve MHP'nin yaptığı açıklamaya dair paylaşılan haber

Mahkum ve hükümlüler ile onların aileleri, internetten çok sayıda '2019 yılında genel af çıkacak mı' araştırması yapıyor. 2019 ceza indirimi ve genel af ile ilgili son dakika gelişmelerinin neler olduğu aranırken, MHP'den kritik bir açıklama geldi. 2019 genel af çıkacak mı? 2019 ceza indirimi ve genel af ile ilgili flaş açıklama ile ilgili ayrıntılar

Son dakika mahkum ve hükümlüler için genel af çıkacak mı sorusuna yanıt niteliğinde açıklamalar! İşte genel af ile ilgili tüm en son dakika gelişmeleri ve MHP'nin yaptığı açıklamaya dair paylaşılan haber

Mahkum ve hükümlüler, internetten çok sayıda '2019 yılında genel af çıkacak mı' araştırması yapıyor.

Genel af taslağı ile ilgili çalışma olduğu belirtilirken duruma dair son gelişmenin ne olduğu merakla bekleniyor.

"GEREKENİ YAPACAK"

Af taslağı ile ilgili MHP'den bir açıklama geldi.

MHP Malatya İl Başkanlığı tarafından af taslağına dair bazı bilgiler paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, "Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Feti Yıldız Bey'i ziyaret ederek af taslağının geleceği, durumu ve işleyişi hakkında istişare ettik." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, açıklamada, "İnşallah en kısa zamanda Milliyetçi Hareket Partisi kadroları gerekeni yapacaktır." denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #2019 genel af #ceza indirimi #genel af #mhp
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