Ortağının mallarına zorla el koyup boş senet imzalatmaktan yargılanan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu. Baş'ın yurt dışına çıkışı da yasaklandı.

Mal varlığına tedbir konuldu. Yurt dışına çıkışı yasaklandı.



"İş , aş, Haydar Baş" sloganıyla tanınan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı'nın yargılandığı davada ara karar çıktı.



Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Haydar Baş'ın "Nitelikli yağma ve açığa imzanın kötüye kullanılması" suçundan tüm varlığına tedbir koydu. Ayrıca Baş'ın yurt dışına çıkışı yasaklandı.



Mahkeme ayrıca Haydar Baş’ın avukatı Lütfullah Önder adına kayıtlı gayrimenkullere de tedbir konulması kararı verdi.



Zorla senet imzalatıldığı belirtilen Eraslan'ın eşi Meral Eraslan, mahkemede “Cemaat yapılanması içerisinde sömürülen sadece biz değiliz. Bu yapılanma içinde bizim gibi başkalarına da senetler imzalatılıyor.” dedi.



Davada Haydar Baş, Lütfullah Önder ve Gürcan Bahar hakkında "zincirleme şekilde açığa imzanın kötüye kullanılması" suçlarından 2’şer yıl 6’şar aydan 7,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Ayrıca aralarında Haydar Baş'ın da olduğu tüm şüpheliler hakkında "Birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebi var.



Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı hakkında eski müridi ve ortağı Dr. Mustafa Eraslan'ın 6 milyon değerindeki malvarlığını zorla üzerine geçirip 14 adet senede imza attırmak suçundan 2016 yılında dava açılımıştı.



Haydar Baş'tan ilk açıklama

Haydar Baş konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Baş, "Haber konusu edilen Dr. Mustafa Eraslan ile aramızdaki ihtilafta da adalet yerini bulacaktır" ifadesini kullandı.



Baş'ın açıklaması şöyle:

"Yargı süreci devam ettiği için dava konusu ve içeriği hakkında bilgi vermeyi uygun görmüyoruz" diyen Baş, "Devam eden davanın tutanak kayıtlarının dosya içeriğine ve aslına aykırı şekilde basına yansıması, bir kez daha büyük bir oyunun içine çekilmek istendiğimizi gösteriyor. Büyük Türk milleti şahsımı ne bir dava dosyasıyla, ne de basit oyunlarla tanıyacak. Zaten Mustafa Eraslan'ın ortaya koyduklarının tamamı yalandır ve iftiradır. Biz ömrümüzü adadığımız Türk milleti ve devleti için yapmak istediklerimiz ile zaten gözler önünde ve gönüllerdeyiz. Türk adaletine güvenimiz tamdır" ifadelerine yer verdi.



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