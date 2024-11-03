SON DAKİKA! Malatya'da şiddetli deprem

Malatya'da gece saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'da saat 01.58'de merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.