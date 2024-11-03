SON DAKİKA! Malatya'da şiddetli deprem

Malatya'da şiddetli bir deprem meydana geldiği açıklandı. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4,2 olduğu belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
SON DAKİKA! Malatya'da şiddetli deprem
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Malatya'da gece saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'da saat 01.58'de merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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