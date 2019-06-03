Manisa'nın Soma ilçesinde saat 21:13'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Manisa'nın Soma ilçesinde saat 21:13'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.7, derinliği ise 13 kilometre olarak ölçüldü.





SON DEPREMLERİN LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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ulusal.com.tr