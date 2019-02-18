banner1002
CHP il yönetimi istifa etti
CHP il yönetimi istifa etti
İyi Parti adayından Vatan Partisi adayına ziyaret
İyi Parti adayından Vatan Partisi adayına ziyaret
Arap ligi ilişkileri düzeltir
Arap ligi ilişkileri düzeltir
Maden ocağında göçük
Maden ocağında göçük

Son Dakika: Manisa Selendi'de 'uçak düştü' ihbarı! Vali Deniz'den ilk açıklama

Manisa'nın Selendi ilçesinde uçak düştü ihbarı üzerine bölgede arama başlatıldı. Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Bir vatandaşımız alçaktan geçen uçağı gördükten sonra 'düştüğünü zannetim' şeklinde ihbarda bulunuyor. Ondan başka gören yok. Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz" dedi

Son Dakika: Manisa Selendi'de 'uçak düştü' ihbarı! Vali Deniz'den ilk açıklama

Manisa Valisi Ahmet Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selendi ile Kula arasındaki kırsal mahallede yaşayan bir kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bölgede uçak düşmüş olabileceği yönünde ihbarda bulunduğunu söyledi. 

İhbar üzerine ilgili bütün birimlerin konuyu araştırdığını belirten Deniz, şunları kaydetti:

"Selendi'de bir vatandaşımız alçaktan geçen uçağı gördükten sonra 'Düştüğünü zannettim' şeklinde ihbarda bulunuyor. Ondan başka gören yok. Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz. Civar köylerde de gören yok. İhbarda bulunan vatandaşa yeniden ulaştık. 

'Uçak düştü' şeklinde değil, 'Düşmüş olabilir' şeklinde ihbarda bulunduğunu söylüyor. Bu yüzden yanlış ihbar olduğunu değerlendiriyoruz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Manisa #selendi #uçak düştü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.