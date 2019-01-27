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Manisa ve İzmir'de deprem
Manisa ve İzmir'de deprem
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Son Dakika: Manisa ve İzmir'de deprem (27 Ocak 2018 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Manisa Akhisar'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Manisa'da meydana gelen depremin hemen ardından İzmir Menemen'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremler sonrası AFAD ve Türk Kızılayı'ndan resmi açıklama yapılmadı

Son Dakika: Manisa ve İzmir'de deprem (27 Ocak 2018 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 06:15'te Manisa Akhisar'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 11 KM olarak duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. AFAD depremin derinliğini 7 KM olarak duyurdu.

Bir deprem de İzmir'de 
 Manisa'da meydana gelen 4.3'lük depremin hemen ardından saat 06:15'da İzmir Menemen'de 3.9 büyüküğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4 KM olarak duyuruldu.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #depre #izmir #Manisa
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