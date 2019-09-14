Son dakika! Mansur Yavaş'tan Ankara'da da hissedilen Çankırı depremi açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Çankırı merkezli 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremler için açıklama yaptı.

Yavaş, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmediğini aktardı.

Yavaş, ekiplerin her ihtimale karşı teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

ulusal.com.tr