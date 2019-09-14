Son dakika! Mansur Yavaş'tan Ankara'da da hissedilen Çankırı depremi açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Çankırı merkezli 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremler için tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Belediyeye şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmediğini altını çizen Yavaş, ekiplerin her ihtimale karşı teyakkuz halinde olduğunu belirtti
GÜNDEM 14.09.2019, 10:04 14.09.2019, 10:06
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Çankırı merkezli 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremler için açıklama yaptı.
Yavaş, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmediğini aktardı.
Yavaş, ekiplerin her ihtimale karşı teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.
ulusal.com.tr
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