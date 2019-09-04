Son dakika! Mardin Ömerli'de EYP patladı! Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar şehit oldu
Mardin'in Ömerli ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar şehit oldu, 2 asker yaralandı.
GÜNDEM 04.09.2019, 11:08 04.09.2019, 11:09
Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi.
Patlamada Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Yaralılar, Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ulusal.com.tr
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