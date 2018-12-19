banner999
Musk'tan yeni girişim
Musk'tan yeni girişim
İGA'dan su baskını açıklaması
İGA'dan su baskını açıklaması
Öğrenci Halil Sarı'nın zor anları
Öğrenci Halil Sarı'nın zor anları
Ahmet Kural'a hapis şoku
Ahmet Kural'a hapis şoku

Son Dakika: Marmara'da deprem (19 Aralık 2018 Son Depremler)

Tekirdağ Yeniköy açıklarında saat 17:02'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika: Marmara'da deprem (19 Aralık 2018 Son Depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre yaşanan deprem 3.1 büyüklüğünde ve yerin 11.2 KM derinliğinde meydana geldi. 

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #son depremler #tekirdağ deprem #marmara deprem #deprem #son dakika deprem
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.