Son dakika: Marmara'da iki tankerden acil durum çağrısı

İstanbul'un Florya açıklarında bulunan Azerbaycan ve Türk bayraklı iki tankerden acil durum çağrısı alındı.

Çağrının ardından ilgili birimler hızla harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, acil durum bildiren gemilere müdahale etmek üzere olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''KALBAJAR isimli 141 metre boyundaki tanker ile ALATEPE isimli 115 metre boyundaki tankerin Küçükçekmece Demir Sahası’nda birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi.''