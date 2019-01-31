Marmaray’da teknik arızadan dolayı seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sularında Kazlıçeşme-Üsküdar seferinin gerçekleştiği esnada Üsküdar istasyonu yakınlarında hatta arıza meydana geldi.



Teknik arızadan dolayı vagonlar boşaltılıp vatandaşlar yaya olarak tahliye edildi. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.



İstasyonlarda seferlerin teknik arızadan dolayı gecikmeli olarak gerçekleştirildiğine yönelik anonslar yapılıyor.