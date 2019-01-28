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Son dakika... Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve 15 belediye meclis üyesi CHP'den istifa etti

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, 15 belediye meclis üyesiyle CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyelerin istifasıyla ilgili basın toplantısı düzenlemişti

Son dakika... Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve 15 belediye meclis üyesi CHP'den istifa etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ali Acar, 15 belediye meclis üyesiyle partisinden istifa etti.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, istifa dilekçesinde, "Ben ve ekibim, 2014 yılından bu yana Büyükşehir Yasası'nı bahane ederek Marmaris ve diğer turizm merkezlerini görmemezlikten gelen, her türlü baskıyı uygulayan, bezdirme yöntemini seçen ve nihayetinde bu amacına ulaşan il örgütü ve büyükşehir belediye yönetiminin parti yöneticilerimizi ikna etmiş olduğunu anlamış bulunuyoruz." görüşlerini aktardı. 

İstifa dilekçesini CHP Muğla İl Başkanlığı ve Genel Merkez'e gönderdiğini belirten Acar, ön seçim talepleri ve çalışmalarının dikkate alınmadığını kaydetti. 

Acar dilekçesinde ayrıca "Bu süreçte bize düşen 'istenmeyen adam' payesi olmuştur. İstenmediğimiz yerde durmayacağız ve yalnızca Marmaris’in değil, Muğla'nın 'tek adama' teslim edilişine seyirci kalmayacağız. Ülke genelinde 'tek adama' karşı çıkan parti yönetimimizin, Muğla’da 'tek adama' onay vermesi bizi derinden üzmüş ve bu anlayışla yolun sonuna gelinmiştir. Yıllardır emek harcadığım partimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı. 

CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyelerin istifasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Akbay, CHP'de siyaset yapma imkanın bulamadıklarını belirterek, "Öğleden sonra binin üzerinde üyemiz istifa edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün, il başkanımız, mevcut milletvekillerimiz, sürekli Marmaris’teki iradeyi hiçe sayarak, kendi iradelerini ortaya koydular. Bu süreçte de kendi iradelerinin ortaya konmasını Marmaris'te yönetimin iradesini hiçe sayarak bunun mücadelesini verdiler. Bu anti demokratik ve etik olmayan bu duruma sessiz kalmamız mümkün değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Akbay, "3 bin 700 üyemizin yarısı istifa edebilir." ifadelerini kullandı

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #Ali Acar #Marmaris #muğla
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Son dakika... CHP Marmaris ilçe yönetimi istifa etti! "3 bin 700 üyemizin yarısı istifa edebilir"
CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyelerin istifasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Akbay, CHP'de siyaset yapma imkanın bulamadıklarını belirterek, "Öğleden sonra binin üzerinde üyemiz istifa edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün, il başkanımız, mevcut milletvekillerimiz, sürekli Marmaris’teki iradeyi hiçe sayarak, kendi iradelerini ortaya koydular. Bu süreçte de kendi iradelerinin ortaya konmasını Marmaris'te yönetimin iradesini hiçe sayarak bunun mücadelesini verdiler. Bu anti demokratik ve etik olmayan bu duruma sessiz kalmamız mümkün değildi." değerlendirmesinde bulundu. Akbay, "3 bin 700 üyemizin yarısı istifa edebilir." ifadelerini kullandı
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