Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ücretli öğretmenlerden sözleşmeli pozisyon için başvuru yapanların sonuçları açıklandı.

MEB'in internet sitesinde yapılan duyuruda, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının belli olduğu bildirildi.



Sonuçlara, "http://atama.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabiliyor.



Ücretli Öğretmenlik Nedir?

Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmenler dışında kalan, Öğretmenlik yapabilecek statüdeki Öğretmen Adaylarının, verdikleri ders saatine göre ücretlendirdikleri ve Part-Time olarak Sigorta Girişlerinin yapıldığı bir öğretmenlik sistemidir.



Temel olarak Ücretli Öğretmenlik şu şekilde maddeler halinde açıklanabilir;



Maaşı Verilen Derse Göre Değişkendir,



Sigorta Ödemesi Girilen Ders Sayısına Göre Değişkendir, Alınabilecek Maksimum Ders Sayısında Part-Time yani 15-16 Gün Sigorta Ödemesi Yapılır,



Her Sene Başvuru Yapılması Gerekmektedir,



Başvurular İl – İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Alınır,



Boş Olan İl – İlçe veya Köy Okullarına Atama Yapılır,



Boşluk Yoksa Atama Yapılmaz,



Okul Tatil İken Ödeme Yapılmaz,



Okul Tatil İken Sigorta Yatırılmaz,



Resmi Bayramlarda ve Tatillerde Ödeme ve Sigorta Ödemesi Olmaz,



Lisans, Ön Lisans, Uzman ve Usta Öğreticiler Ücretli Öğretmen Olabilir…