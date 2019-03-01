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Son Dakika: Mehmet Baransu'nun eniştesi sahte ehliyetle yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuklu Mehmet Baransu'nun eniştesi olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) kurmay pilot binbaşı iken ihraç edilen Yunus Ç. ABD'deki örgüt mensuplarınca kardeşi adına hazırlanan sahte sürücü belgesi ile yakalandı.

Son Dakika: Mehmet Baransu'nun eniştesi sahte ehliyetle yakalandı

Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan takip sonucunda, TSK'den ihraç edilen Yunus Ç'ye kimlik kontrolü yaptı.

Kimliğinin olmadığını ileri süren şahsın tedirgin davranışlarından şüphelenen polis ekipleri, şahsın üzerinde yaptıkları aramada kardeşi Sedat Ç. adına düzenlenmiş sürücü belgesi buldu. Yapılan incelemede, söz konusu sürücü belgesinin ABD'deki FETÖ üyelerince hazırlanmış olduğu tespit edildi. 

Resmi belgede sahtecilikten islem yapılan şüphelinin, FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu Mehmet Baransu'nun eniştesi olduğu öğrenildi.

GBT sorgulaması yapılan şüphelinin İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütüne üye olma suçundan (FETÖ/PDY) arandığı tespit edildi.

Sağlık muayenesinin ardından şüphelinin Yenimahalle infaz bürosuna teslim edildiği öğrenildi.

Etiketler; #mehmet baransu
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