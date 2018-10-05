MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı Akşener'e yönelik açıklamalar sonrası bir grup MHP'li Akşener'in evinin önünde toplandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter hesabından yaptığı Akşener'e yönelik açıklamalar sonrası bir grup MHP'li Akşener'in evinin önünde toplandı.



O anları kaydeden Akşener sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'yi etiketleyerek, "Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz, yüreğin yeriyorsa kendin gel bekleriz" dedi.



Akşener evinin önünde toplanan İyi Partililere olaylar durulduktan sonra seslendi. Akşener 11.30'da basın açıklaması yapacağını belirterek, "Gelecekse buraya kendisi gelecek. El çocuklarını kullanmadım ben hayatımda" ifadelerini kullandı.



Devlet Bahçeli ne demişti?

Twitter'dan açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!" demişti.



Bahçeli'nin paylaşımları şöyle;

"HDP’ye Kürt siyasi hareketi diyordu. PKK’lı Demirtaş için af istiyor, CHP’nin yörüngesine gönüllü şekilde giriyordu. Takmadığı maske, yapmadığı makyaj yoktu. FETÖ’nün dümen suyundaydı. Kalkmış MHP’ye eylem ve fikir ortaklarıyla saldırıyor, hakaretler sıralıyor; hadi oradan…

Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!

CHP ile İP aynı mahzende, aynı zehre kaşık sallıyorlar. Mckinsey üzerinden nifak ve şikak saçıyorlar. Ağız birliği halinde; Duyun-u Umumiye, yeni IMF modeli, yeni kozmik oda vakası, kayyum, kapitülasyonların hortlatılması yorumlarını kurşun gibi yağdırıyorlar."







Meral Akşener ne demişti?

Twitter'dan açıklama yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi “büyüğünüzün” sözünü dinlediniz Sayın @dbdevletbahceli ?" demişti.



Meral Akşener'in paylaşımları şöyle;

"Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi “büyüğünüzün” sözünü dinlediniz Sayın @dbdevletbahceli ? McKinsey’e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz?

Bahsettiğiniz sonuçları merakla bekliyorum.

Demirden korksak trene binmezdik.

İYİ PARTİ:

Mustafa Kemal Mahallesi,

2120. Cadde, No:9

Çankaya / Ankara"



İşte o anlar;

