Mersin'de yoğun yağış beraberinde olumsuzlukları getiriyor. Buna göre, Mersin Valiliği, 5 Ocak 2018 Cuma (yarın) Mersin'de okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de kent için sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte Mersin'deki yağışa dair son haberler

Mersin'de yoğun yağış etkili olmaya devam ediyor.



Bu kapsamda Mersin Valiliği, Merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde 05 Ocak 2018 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda bir gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu.



Valilik açıklaması şu şekilde:



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 05.01.2018 günü gece saatlerinden itibaren Mersin ve çevresini etkileyecek yoğun sağanak yağış uyarısına istinaden, sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzluklar ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi maksadıyla Mersin Merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde 05 Ocak 2018 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 (bir) gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine;



Yine aynı meteorolojik uyarı kapsamında, belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin 05 Ocak 2018 Cuma günü 1(bir) gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.



5 OCAK 2018 MERSİN HAVA DURUMU



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Mersin çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışlara dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.



Meteorolojinin açıklaması şu şekilde:



Gece saatlerinden sonra Mersin çevrelerinde tekrar başlayacak sağanak yağışların, 05.01.2018 Cuma günü öğle saatlerine kadar batı ilçelerinde (Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Mut) kuvvetli (21-50 kg/metrekare)¸ Mersin merkez ve doğu ilçelerinde (Silifke, Erdemli, Mezitli, Tarsus ve Çamlıyayla) çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



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