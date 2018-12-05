Mersin'de beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı.

Mersin Valiliği yarın Mersin il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.



Valilikten yapılan duyuruda, "Kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle 06.12.2018 Perşembe günü ilimiz genelinde eğitim ve öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir." denildi.



Valilik açıklaması şöyle;

Kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle 06.12.2018 Perşembe günü ilimiz genelinde eğitim ve öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 05.12.2018





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