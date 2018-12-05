Mersin Valiliği yarın Mersin il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan duyuruda, "Kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle 06.12.2018 Perşembe günü ilimiz genelinde eğitim ve öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir." denildi.
Valilik açıklaması şöyle;
Kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle 06.12.2018 Perşembe günü ilimiz genelinde eğitim ve öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 05.12.2018
ulusal.com.tr
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