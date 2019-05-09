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Son dakika Mersin haberleri... Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan kız kardeşini vurmak suçundan gözaltına alındı

Mersin'de, Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralandı. Aktan'ın ifadesinde kız kardeşini kazayla vurduğunu söylediği öğrenildi

Son dakika Mersin haberleri... Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan kız kardeşini vurmak suçundan gözaltına alındı

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki evinde tabancayla başından vuruldu.

Ağır yaralanan Aktan ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırdı. Aktan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Bu arada, olay sırasında evde olduğu belirtilen Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın da Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade verdiği öğrenildi. 
Aktan'ın kız kardeşini kazayla vurduğunu söylediği öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
 

Etiketler; #Mersin
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