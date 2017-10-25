Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul’da beklenen sağanağın bugün öğleden sonra etkisini artıracağı bildirildi. AKOM da İstanbul için 'kuvvetli' yağış uyarısı yaptı

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün İstanbul’da beklenen sağanak yağışların öğleden sonra etkisini artıracağı ve gece yarısına kadar kuvvetli poyraz ile birlikte metrekareye 25-50 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.



SU BASKINI VE ULAŞIM AKSAMALARINA DİKKAT



Meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



AKOM'DAN DA UYARI



Meteoroloji'den gelen uyarının ardından Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) İstanbul'a uyarı geldi. AKOM'dan gelen uyarıda, "İl genelinde görülen yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren şiddetini arttıracağı, yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli sağaak ve kuvvetli gökgürültülü sağanak şeklinde (35-65kg/metrekare) yağması bekleniyor" denildi.



Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Mersin, Adana, Osmaniye, Kırşehir, Nevşehir, Çorum ve Samsun çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzey, Tekirdağ ve Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağışla birlikte iç bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16



İstanbul: Çarşamba günü İstanbul'da beklenen sağanak yağışların öğleden sonra etkisini artıracağı ve gece yarısına kadar kuvvetli poyraz rüzgarı ile birlikte metrekareye 25-50 kg yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, Sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21



Bursa: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27



Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 21



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 22



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 28



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28