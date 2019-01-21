Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul için önemli uyarı yapıldı. MGM'nin uyarısına göre, İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Öte yandan Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. MGM'den Marmara bölgesi geneli için "Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı. İşte 21 Ocak 2019 Pazartesi İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul için kritik uyarı geldi. Açıklamaya göre, İstanbul'da bugün yağış bekleniyor.



Marmara bölgesi için yapılan açıklamada, "Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor." denildi.



Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı yağmurlu bir hava tahmin ediliyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklar 1 ila 3 derece azalacak.



Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinin Edirne'nin kuzeyi ve Kırklareli hariç aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklenen bölgede rüzgar, sabah saatlerinde kuzeybatı (karayel), sonrasında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra kuzeyinde kuvvetlice (20-40 km/s) esecek.



MGM'nin açıklaması şöyle:



"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Mersin, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Samsun ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zamanla karlakarışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor, Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) Antalya merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Ülkenin batı kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.



UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) Antalya merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.



BURSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu



ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu



İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu



KIRKLARELI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde beklenen yağışların; Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu



IZMIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



UŞAK °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu



AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın batı kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2.), İl merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.



ADANA °C, 14°C

Parçalı bulutlu



ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; kuvvetli, il merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.



BURDUR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



HATAY °C, 12°C

Parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, batısı ile Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve yer yer hafif olmak üzere kar yağışı şeklinde olacağı beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.



ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı



CANKIRI °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı



ESKISEHIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu



KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu akşam saatlerinden sonra hafif karlakarışık yağmurlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.



BARTIN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu



BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra karla karışık yağmur, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı



DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu



ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Samsun çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, Çorum çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.



AMASYA °C, 8°C

Parçalı bulutlu



ÇORUM °C, 6°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı



SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu



TRABZON °C, 13°C

Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.



BİNGÖL °C, 0°C

Az bulutlu



ERZURUM °C, -10°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, -7°C

Parçalı ve az bulutlu



MUŞ °C, -7°C

Az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.



DIYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu



GAZIANTEP °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu



SIIRT °C, 7°C

Az bulutlu



ŞANLIURFA °C, 10°C

Az bulutlu



DENİZLERDE HAVA

Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, orta ve batısı yağmurlu,, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) , Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğu, zamanla batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğu, , Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), zamanla 4 ila 6 (30-50 km/sa ) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,4 m, Görüş: İyi, sis ve pus anında zayıf."



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