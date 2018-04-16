Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre, hava az bulutlu ve açık, bu gece saatlerinden itibaren batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişlik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan yarın İstanbul ve çevresi yağışlı geçecek. Marmara'da bu hafta kapalı bir hava hakim olacak. Çarşamba günü İstanbul'un her iki yakasında da puslu bir hava beklenirken cuma günü hem Marmara hem de Karadeniz bölgesinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık, bu gece saatlerinden itibaren batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişlik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



MGM'nin 5 günlük hava tahminine göre; yarın İstanbul ve çevresi yağışlı geçecek. Marmara'da bu hafta kapalı bir hava hakim olacak. Çarşamba günü İstanbul'un her iki yakasında da puslu bir hava beklenirken cuma günü hem Marmara hem de Karadeniz bölgesinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



UYARILAR



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 26°C

Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu



EDIRNE °C, 24°C

Az bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu



ISTANBUL °C, 20°C

Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu



KOCAELI °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık



DENIZLI °C, 30°C

Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu



IZMIR °C, 28°C

Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu



MANISA °C, 31°C

Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık



K.MARAS °C, 26°C

Az bulutlu ve açık



MERSIN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık



ÇANKIRI °C, 22°C

Az bulutlu ve açık



ESKISEHIR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık



KONYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



KARABUK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ARTVIN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu



TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BINGOL °C, 22°C

Az bulutlu ve açık



ERZURUM °C, 14°C

Az bulutlu ve açık



TUNCELI °C, 23°C

Az bulutlu ve açık



VAN °C, 11°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık



DIYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık



GAZIANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık



SANLIURFA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 2,5m, Görüş: İyi.



MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), ilk saatler 5 ila 7 (40-60 km/sa), güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, kuzeyi 3,0m Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzeydoğu, zamanla güney yönlerden, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.



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