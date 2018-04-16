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Son dakika: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı (İstanbul hava durumu)

Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre, hava az bulutlu ve açık, bu gece saatlerinden itibaren batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişlik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan yarın İstanbul ve çevresi yağışlı geçecek. Marmara'da bu hafta kapalı bir hava hakim olacak. Çarşamba günü İstanbul'un her iki yakasında da puslu bir hava beklenirken cuma günü hem Marmara hem de Karadeniz bölgesinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Son dakika: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık, bu gece saatlerinden itibaren batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişlik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MGM'nin 5 günlük hava tahminine göre; yarın İstanbul ve çevresi yağışlı geçecek. Marmara'da bu hafta kapalı bir hava hakim olacak. Çarşamba günü İstanbul'un her iki yakasında da puslu bir hava beklenirken cuma günü hem Marmara hem de Karadeniz bölgesinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 26°C
Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

EDIRNE °C, 24°C
Az bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 20°C
Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

KOCAELI °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

DENIZLI °C, 30°C
Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

IZMIR °C, 28°C
Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu

MANISA °C, 31°C
Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

K.MARAS °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MERSIN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ESKISEHIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KARABUK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVIN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BINGOL °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

TUNCELI °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 2,5m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), ilk saatler 5 ila 7 (40-60 km/sa), güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, kuzeyi 3,0m Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzeydoğu, zamanla güney yönlerden, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji #istanbul hava durumu
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